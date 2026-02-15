Valanga fuoripista sopra Courmayeur sciatori coinvolti | in azione i soccorsi
Una valanga si è staccata questa mattina nella val Veny, sopra Courmayeur, coinvolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuori pista. La massa di neve si è staccata improvvisamente, travolgendoli e provocando un intervento immediato dei soccorsi. Le operazioni di recupero sono in corso mentre le squadre di emergenza cercano di individuare eventuali feriti tra i coinvolti.
Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in val Veny. A quanto si apprende, alcuni sciatori che scendevano fuoripista sarebbero stati travolti. Sul posto sta intervenendo il soccorso alpino valdostano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, coinvolti degli sciatori
Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, sopra Courmayeur, causando il travolgimento di alcuni sciatori che stavano scendendo fuori pista.
Valbondione, valanga su due sciatori durante un fuoripista: soccorsi in azione
Un uomo di cinquant'anni è stato travolto da una valanga a Valbondione, in provincia di Bergamo, a causa di una massa di neve che si è staccata mentre due sciatori erano in fuoripista.
Valanga travolge due sciatori fuoripista a La Thuile, in Valle d’Aosta: soccorsi facebook
Valanga sulla Marmolada nel pomeriggio: quattro sciatori coinvolti, uno perde la vita dopo essere rimasto sepolto dalla neve. #Veneto #Trentino #Cronaca #Inevidenza x.com