Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista. La neve ha colpito un gruppo di appassionati, alcuni dei quali sono rimasti sepolti. Sul luogo sono subito intervenuti i soccorritori alpini per prestare assistenza e soccorrere i coinvolti.

Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, in Val Veny: travolti alcuni sciatori che scendevano fuoripista sopra Courmayeur. È avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Al momento non si sa quanti siano i free rider coinvolti. Sul posto sta intervenendo il Soccorso alpino valdostano. Sarebbero da tre a sei gli sciatori coinvolti nella valanga. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto stanno operando anche gli uomini della guardia di finanza di Entreves. Sono stati attivati tre elicotteri e sono in corso i sorvoli per cercare segnali dell'apparecchio Artva per le ricerche in valanga. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Valanga fuoripista sopra Courmayeur, in Val Veny: sciatori travolti nel canale del Ves

