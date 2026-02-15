Valanga sopra Courmayeur travolti sciatori fuoripista In corso le ricerche

Una valanga si è staccata nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur, e ha travolto alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista. La massa di neve ha colpito un gruppo di quattro persone, causando ferite e panico tra gli scialpinisti. Le squadre di soccorso sono già sul luogo per le ricerche e i soccorsi.

Una valanga ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista nel canale dei Vesses, itinerario della val Veny sopra Courmayeur, in Valle d'Aosta. Le persone coinvolte, a quanto si apprende, sono da tre a sei. Oltre al Soccorso alpino valdostano, sul posto stanno operando anche gli uomini della Guardia di finanza di Entreves. Sono stati attivati tre elicotteri e sono in corso i sorvoli per cercare segnali dell'apparecchio Artva per le ricerche in valanga.