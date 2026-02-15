Valanga fuoripista sopra Courmayeur almeno tre sciatori travolti nel canale in val Veny

Una valanga si è staccata questa mattina nel canale dei Vesses, in val Veny sopra Courmayeur, travolgendo almeno tre sciatori che stavano scendendo fuori pista. La massa di neve ha rotto improvvisamente, sorprendendo gli sciatori che stavano attraversando la zona. Un soccorso immediato è stato avviato, ma le condizioni della neve complicano le operazioni.

Una valanga si è staccata in mattinata nel canale dei Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur, travolgendo un gruppo di sciatori fuoripista. Come riportato dall’ANSA, il numero dei free rider coinvolti è ancora incerto: le stime indicano da tre a sei persone. Sul posto stanno operando il Soccorso alpino valdostano e gli uomini della Guardia di Finanza di Entrèves. I sorvoli per captare i segnali Artva. Per le operazioni di ricerca sono stati attivati tre elicotteri, impegnati nei sorvoli della zona per individuare eventuali segnali dell’apparecchio Artva, il dispositivo di localizzazione utilizzato nelle ricerche in valanga.🔗 Leggi su Open.online

Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.

Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, vicino a Courmayeur, e ha travolto almeno tre scialpinisti che si trovavano fuori pista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.