Valanga in fuoripista sopra Courmayeur un morto e due feriti | proseguono le ricerche

Da feedpress.me 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga si è staccata questa mattina nel canale del Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur, causando un morto e due feriti gravi. La massa di neve si è staccata durante un’escursione in fuoripista, sorprendendo gli sciatori tra le montagne. Le ricerche continuano con l’elicottero e le squadre di soccorso, che cercano eventuali altre persone coinvolte.

E’ di un morto e due feriti gravissimi il bilancio provvisorio della valanga caduta stamane nel canale del Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Aosta. Sul luogo della valanga proseguono le ricerche per escludere che ci siano altri sciatori sepolti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

valanga in fuoripista sopra courmayeur un morto e due feriti proseguono le ricerche

© Feedpress.me - Valanga in fuoripista sopra Courmayeur, un morto e due feriti: proseguono le ricerche

Valanga fuoripista sopra Courmayeur, un morto e due feriti gravissimi nel canale in val Veny

Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista. In corso le ricerche

Una valanga si è staccata nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur, e ha travolto alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.

Valanga in Val Veny: un morto e due feriti gravi

Video Valanga in Val Veny: un morto e due feriti gravi
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Valanga su fuoripista sopra Courmayeur, un morto e due feriti; Due freerider muoiono travolti da una valanga sopra Solda; Valanga travolge due turisti finlandesi durante un fuoripista in Alto Adige, morti sopra Solda. Si cerca un'altra persona; Valanga a Solda travolge sciatori in fuoripista: due morti.

valanga in fuoripista sopraValanga fuoripista sopra Courmayeur: un morto e due feritiE' di un morto e due feriti gravissimi il bilancio provvisorio della valanga caduta stamane nel canale del Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Ao ... msn.com

valanga in fuoripista sopraValanga in Valle d’Aosta, travolti tre sciatori fuoripista: un morto e due feriti. Le immagini dall’elicotteroNella mattinata di domenica 15 febbraio una valanga si è staccata in Val Veny, travolgendo tre sciatori che scendevano fuoripista sopra Courmayeur: uno di loro è deceduto, gli altri due sono stati tra ... msn.com