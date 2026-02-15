Valanga in fuoripista sopra Courmayeur un morto e due feriti | proseguono le ricerche
Una valanga si è staccata questa mattina nel canale del Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur, causando un morto e due feriti gravi. La massa di neve si è staccata durante un’escursione in fuoripista, sorprendendo gli sciatori tra le montagne. Le ricerche continuano con l’elicottero e le squadre di soccorso, che cercano eventuali altre persone coinvolte.
E' di un morto e due feriti gravissimi il bilancio provvisorio della valanga caduta stamane nel canale del Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Aosta. Sul luogo della valanga proseguono le ricerche per escludere che ci siano altri sciatori sepolti.
Valanga fuoripista sopra Courmayeur, un morto e due feriti gravissimi nel canale in val Veny
Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista. In corso le ricerche
Una valanga si è staccata nel canale dei Vesses, sopra Courmayeur, e ha travolto alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.
Valanga in Val Veny: un morto e due feriti gravi
