Valanga fuoripista sopra Courmayeur un morto e due feriti gravissimi nel canale in val Veny

Mattinata drammatica in Val Veny, sopra Courmayeur, dove una valanga si è staccata nel canale dei Vesses travolgendo un gruppo di sciatori fuoripista. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti gravissimi. Quesi ultimi sono stati trasportati all’ospedale di Aosta. Al momento, il numero esatto dei free rider coinvolti è incerto, con stime che variano da tre a sei persone. Sul posto sono in corso le ricerche per escludere che ci possano esserci altri sciatori sepolti. I sorvoli per captare i segnali Artva. Per le operazioni di ricerca sono stati attivati tre elicotteri, impegnati nei sorvoli della zona per individuare eventuali segnali dell’apparecchio Artva, il dispositivo di localizzazione utilizzato nelle ricerche in valanga.🔗 Leggi su Open.online

