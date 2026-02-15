valanga fuoripista a courmayeur almeno tre sciatori travolti

AGi - Almeno tre scialpinisti sono rimasti travolti da una valanga staccatasi questa mattina in Val Veny nei pressi di Courmayeur in Valle d'Aosta. Secondo i soccorritori che stanno intervenendo nel canale del Vesses, gli sciatori stavano effettuando fuoripista. Sul posto il Soccorso alpino valdostano ma anche i militari della Guardia di Finanza di Entreves. In volo anche tre elicotteri che stanno cercando di captare eventuali segnali provenienti dall'Artva, lo strumento di rilevazione delle persone travolte da valanga. . 🔗 Leggi su Agi.it

Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, travolgendo alcuni sciatori fuoripista e causando la loro sepoltura sotto la neve.

Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.

Valanga sulla Marmolada nel pomeriggio: quattro sciatori coinvolti, uno perde la vita dopo essere rimasto sepolto dalla neve. #Veneto #Trentino #Cronaca #Inevidenza x.com