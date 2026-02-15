Valanga fuoripista a Courmayeur almeno tre sciatori travolti

Da agi.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, vicino a Courmayeur, e ha travolto almeno tre scialpinisti che si trovavano fuori pista. I soccorritori arrivati sul posto hanno trovato i tre sciatori sepolti dalla neve, alcuni di loro ancora coscienti. La neve fresca e il vento intenso hanno contribuito a rendere difficile l'intervento. Le condizioni della valanga hanno impedito di raggiungere subito tutti i coinvolti.

AGi - Almeno tre scialpinisti sono rimasti travolti da una valanga staccatasi questa mattina in Val Veny nei pressi di Courmayeur in Valle d'Aosta. Secondo i soccorritori che stanno intervenendo nel canale del Vesses, gli sciatori stavano effettuando fuoripista. Sul posto il Soccorso alpino valdostano ma anche i militari della Guardia di Finanza di Entreves. In volo anche tre elicotteri che stanno cercando di captare eventuali segnali provenienti dall'Artva, lo strumento di rilevazione delle persone travolte da valanga. . 🔗 Leggi su Agi.it

valanga fuoripista a courmayeur almeno tre sciatori travolti

© Agi.it - Valanga fuoripista a Courmayeur, almeno tre sciatori travolti

Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista: interviene il soccorso alpino. Da tre a sei persone sotto la neve

Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, travolgendo alcuni sciatori fuoripista e causando la loro sepoltura sotto la neve.

Valanga fuoripista sopra Courmayeur, in Val Veny: sciatori travolti nel canale del Ves

Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Travolti da valanghe, quattro morti in Trentino e Valtellina. Scalatore perde la vita incastrato sotto il ghiaccio a Cogne; Valanghe, weekend nero in montagna. Quattro morti fra Trentino e Valtellina; Due freerider muoiono travolti da una valanga sopra Solda; Olimpiadi Milano-Cortina, Ghali sbotta sui social: Non mi fanno cantare l'inno e niente parole in arabo. Tutto un gran teatro.

valanga fuoripista a courmayeurValanga fuoripista sopra Courmayeur, diversi gli sciatori coinvoltiDa tre a sei gli sciatori coinvolti nella valanga che si è staccata nel canale dei Vesses, in un canale della val Veny. Sul posto il Soccorso alpino valdostano, gli uomini della guardia di finanza di ... rainews.it

valanga fuoripista a courmayeurValanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista: interviene il soccorso alpino. Da tre a sei persone sotto la neveUn'altra valanga a Courmayeur. Ci sarebbero da tre a sei sciatori coinvolti. La valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha ... msn.com