Valanga azzurra Olimpiadi è un sogno

Da caffeinamagazine.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La valanga azzurra si fa sentire ai Giochi di Milano Cortina 2026, dove gli sciatori italiani conquistano medaglie e record. La causa sono le ottime condizioni delle piste e l’allenamento intenso, che portano gli atleti a competere ai massimi livelli. Nelle ultime settimane, le squadre italiane hanno accumulato risultati sorprendenti, dimostrando di poter puntare in alto.

L’Italia dello sci alpino continua a vivere giornate da incorniciare sulle nevi di Milano Cortina 2026, dove ogni gara sembra trasformarsi in un potenziale trionfo azzurro. Dopo le emozioni delle prove veloci e i podi conquistati nei giorni scorsi, oggi è il gigante femminile a infiammare il pubblico di casa. E lo fa con una prima manche che ha già il sapore dell’impresa, con due italiane nelle primissime posizioni e un clima che si è fatto incandescente già a metà gara. >> Alle spalle di Giorgia Meloni: cosa si è mosso nella politica italiana La pista, tecnica e selettiva, ha messo in difficoltà diverse big della disciplina.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Snowboard, valanga azzurra! In 7 agli ottavi, volano Fischnaller e March

Qualificazioni snowboard, gli italiani volano agli ottavi.

Franzoni è il re sulla mitica Streif Valanga azzurra: 4 tra i primi undici

Giovanni Franzoni si è affermato come protagonista sulla celebre pista di Kitzbühel, ottenendo quattro piazzamenti tra i primi undici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Io, papà, la Valanga azzurra e le Olimpiadi italiane; Gustav Thöni incorona Giovanni Franzoni per Milano Cortina 2026: È favoloso, e gli azzurri conoscono bene Bormio... · Sci alpino; Paolo De Chiesa: Sicurezza in pista, ora serve una svolta; Piero Gros: Franzoni, altro che sorpresa. Vi spiego il suo istinto da fuoriclasse.

Snowboard, valanga azzurra! In 7 agli ottavi, volano Fischnaller e MarchLe qualificazioni nello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: i risultati degli italiani, dopo un inizio difficile ... sportface.it

valanga azzurra olimpiadi èCrans Montana, è tornata la valanga azzurra: von Allmen rovina la festa. Paris sul podio, sorpresa Alliod, solo Franzoni fa flopDiscesa libera Crans Montana, è tornata la valanga azzurra: von Allmen rovina la festa. Paris sul podio, sorpresa Alliod, solo Franzoni fa flop ... sport.virgilio.it