Valanga azzurra Olimpiadi è un sogno

La valanga azzurra si fa sentire ai Giochi di Milano Cortina 2026, dove gli sciatori italiani conquistano medaglie e record. La causa sono le ottime condizioni delle piste e l’allenamento intenso, che portano gli atleti a competere ai massimi livelli. Nelle ultime settimane, le squadre italiane hanno accumulato risultati sorprendenti, dimostrando di poter puntare in alto.

L'Italia dello sci alpino continua a vivere giornate da incorniciare sulle nevi di Milano Cortina 2026, dove ogni gara sembra trasformarsi in un potenziale trionfo azzurro. Dopo le emozioni delle prove veloci e i podi conquistati nei giorni scorsi, oggi è il gigante femminile a infiammare il pubblico di casa. E lo fa con una prima manche che ha già il sapore dell'impresa, con due italiane nelle primissime posizioni e un clima che si è fatto incandescente già a metà gara. La pista, tecnica e selettiva, ha messo in difficoltà diverse big della disciplina.

Qualificazioni snowboard, gli italiani volano agli ottavi.

Giovanni Franzoni si è affermato come protagonista sulla celebre pista di Kitzbühel, ottenendo quattro piazzamenti tra i primi undici.

