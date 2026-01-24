Franzoni è il re sulla mitica Streif Valanga azzurra | 4 tra i primi undici

Giovanni Franzoni si è affermato come protagonista sulla celebre pista di Kitzbühel, ottenendo quattro piazzamenti tra i primi undici. Dopo il successo a Wengen e in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il suo rendimento sulla mitica Streif lo ha consolidato come uno dei nomi di riferimento dello sci alpino. Un atleta in crescita che sta attirando l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore.

Prima Wengen, adesso Kitzbuehel e alle Olimpiadi di Milano-Cortina tutti avranno paura di Giovanni Franzoni, il nuovo re della Streif. Nella pista iconica che certifica la grandezza di un campione di sci (solo altri tre italiani ci sono riusciti: Kristian Ghedina (discesa 1998), Peter Fill (discesa nel 2016) e Dominik Paris (3 discese e un superG) Franzoni è sceso con il pettorale numero 2 e ha esultato al traguardo, sicuro di aver sciato benissimo e di non aver commesso errori. Il suo tempo ha resistito a tutti gli attacchi, anche a quello del fuoriclasse austriaco Marc Odermatt che ha fermato il cronometro a 7 centesimi dall’azzurro. 🔗 Leggi su Panorama.it

