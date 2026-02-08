Snowboard valanga azzurra! In 7 agli ottavi volano Fischnaller e March

Qualificazioni snowboard, gli italiani volano agli ottavi. Fischnaller e March fanno il pieno di punti, mentre Dalmasso si piazza bene. La gara si fa dura, ma gli azzurri sono pronti a fare bella figura.

Le qualificazioni nello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: i risultati degli italiani, benissimo Fischnaller, Dalmasso e March Lo snowboard parla italiano al maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina. Roland Fischnaller mostra tutta la sua esperienza e la traduce in velocità, non tradendo le attese e piazzandosi direttamente al primo posto in prima run di qualificazione con un tempo fantastico. Dopo una spettacolare discesa, ha fermato il tempo a 42.39 e andando davanti a tutto, confermando di essere uno dei massimi pretendenti alla vittoria. Ma l’Italia può sorridere anche per Aaron March, che segue con 42.🔗 Leggi su Sportface.it

Una giornata indimenticabile per lo snowboard italiano a Carezza, con un dominio totale nel gigante parallelo di Coppa del Mondo.

Questa mattina a Rogla si sono svolti i quarti di finale di snowboard in vista delle Olimpiadi 2026.

Cdm di snowboard: tracce di 'Valanga azzurra', Fischnaller guida la tripletta italianaIl podio tutto italiano nel gigante parallelo di Coppa del Mondo di snowboard a Carezza riaccende il ricordo della mitica 'Valanga azzurra' che 51 anni fa ne piazzava cinque nei primi cinque posti ... ansa.it

Cdm di snowboard: valanga azzurra a Carezza, vince FischnallerPodio tutto azzurro nello slalom gigante parallelo di Coppa del Mondo a Carezza, in Alto Adige. Roland Fischnaller vince il derby in finale contro Aaron March, mentre è terzo Mirko Felicetti. Per ... ansa.it

Domani a Tarvisio i funerali di Simone De Cillia. Lutto cittadino per il maestro di snowboard morto travolto da una valanga. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com

Friuli, Simone De Cillia travolto dalla valanga sul Lussari: il maestro di snowboard muore dopo ore di agonia in ospedale, a soli 33 anni facebook