Valanga sulle Alpi cuneesi | un morto e due feriti gravi

Una valanga si è staccata nelle Alpi cuneesi, vicino al rifugio Bonelli a circa 2.300 metri di quota. L’incidente ha coinvolto quattro persone, causando un decesso e due feriti gravi. L’evento si è verificato in provincia di Cuneo, richiedendo interventi di soccorso per le persone coinvolte.

Una valanga si è staccata a circa 2.300 metri di altitudine, nei pressi del rifugio Bonelli, in provincia di Cuneo, travolgendo quattro persone. Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste ferite in modo grave e si trovano in codice rosso. I soccorsi in alta quota. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e dei militari della Guardia di finanza, supportati dagli elicotteri del 118. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali complesse, rese difficili dall'altitudine e dal rischio residuo di ulteriori distacchi nevosi.

Valanga sulle Alpi cuneesi, tragedia in alta quota: un morto e due escursionisti gravi - Una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel primo pomeriggio di oggi in alta valle Maira, sulle Alpi cuneesi, provocando una tragedia in montagna. giornalelavoce.it

Valanga in Alta Val Maira: travolte 4 persone, un morto e due feriti gravi - Da questa mattina (venerdì 2 gennaio) le squadre Saf dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e del Soccorso alpino della Guardia di finanza, stanno operando nei pressi del Bivacco ... cuneocronaca.it

Valanga travolge almeno quattro escursionisti sulle Alpi cuneesi: un morto e due feriti gravi. Si cercano eventuali dispersi. E a Recoaro nel vicentino un'altra valanga: perde la vita uno scialpinista #ANSA x.com

VALANGA TRAVOLGE QUATTRO ESCURSIONISTI ALTA VALLE MAIRA: UN MORTO SULLE ALPI CUNEESI - facebook.com facebook

