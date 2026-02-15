Val Veny Valanga travolge sci alpinisti | Soccorso Alpino in azione ricerca ancora in corso
Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, nei pressi di Courmayeur, travolgendo almeno tre sci alpinisti. La massa di neve ha rotto le guide di sicurezza e ha trascinato i praticanti lungo il pendio, costringendo il Soccorso Alpino a intervenire subito. Le squadre di soccorso stanno ancora cercando di rintracciare eventuali persone sepolte sotto la neve. Un soccorritore ha riferito di aver visto tracce di passaggio e di aver sentito richiami di aiuto.
Valanga in Val Veny: Almeno Tre Sci Alpinisti Coinvolti, Soccorso Alpino in Azione. Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, nei pressi di Courmayeur, in Valle d’Aosta, travolgendo almeno tre sci alpinisti. Le operazioni di soccorso, coordinate dal Soccorso Alpino Valdostano e dalla Guardia di Finanza, sono in corso con l’impiego di elicotteri e personale specializzato. L’area, frequentata da appassionati di sci alpinismo e freeride, era stata interessata da abbondanti nevicate nelle ultime 24 ore, aumentando il rischio di instabilità del manto nevoso. L’Allerta e la Dinamica dell’Accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Val di Fiemme, valanga travolge quattro scialpinisti: ricerche in corso, elicotteri in azione
Una valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte, in Val di Fiemme, in Trentino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
