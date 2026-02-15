Val Veny Valanga travolge sci alpinisti | Soccorso Alpino in azione ricerca ancora in corso

Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, nei pressi di Courmayeur, travolgendo almeno tre sci alpinisti. La massa di neve ha rotto le guide di sicurezza e ha trascinato i praticanti lungo il pendio, costringendo il Soccorso Alpino a intervenire subito. Le squadre di soccorso stanno ancora cercando di rintracciare eventuali persone sepolte sotto la neve. Un soccorritore ha riferito di aver visto tracce di passaggio e di aver sentito richiami di aiuto.

Valanga in Val Veny: Almeno Tre Sci Alpinisti Coinvolti, Soccorso Alpino in Azione. Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, nei pressi di Courmayeur, in Valle d’Aosta, travolgendo almeno tre sci alpinisti. Le operazioni di soccorso, coordinate dal Soccorso Alpino Valdostano e dalla Guardia di Finanza, sono in corso con l’impiego di elicotteri e personale specializzato. L’area, frequentata da appassionati di sci alpinismo e freeride, era stata interessata da abbondanti nevicate nelle ultime 24 ore, aumentando il rischio di instabilità del manto nevoso. L’Allerta e la Dinamica dell’Accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una valanga in val Veny a Courmayeur ha investito alcuni sciatori questa mattina, causando il sospetto che tra tre e sei persone siano rimaste sotto la neve.

Una valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte, in Val di Fiemme, in Trentino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.