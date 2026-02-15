Val Veny Valanga travolge sci alpinisti | Soccorso Alpino in azione ricerca ancora in corso

Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, nei pressi di Courmayeur, travolgendo almeno tre sci alpinisti. La massa di neve ha rotto le guide di sicurezza e ha trascinato i praticanti lungo il pendio, costringendo il Soccorso Alpino a intervenire subito. Le squadre di soccorso stanno ancora cercando di rintracciare eventuali persone sepolte sotto la neve. Un soccorritore ha riferito di aver visto tracce di passaggio e di aver sentito richiami di aiuto.

