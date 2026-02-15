Val d’Aosta tragedia in sci alpinismo | valanga uccide due francesi e ferito grave Soccorso alpino in azione
Una valanga si è staccata oggi nel Canale del Vesses, in Val Veny, vicino a Courmayeur, causando la morte di due scialpinisti francesi e ferendone gravemente un altro. La massa di neve ha travolto il gruppo, che stava affrontando una salita in montagna. I soccorritori del Soccorso alpino sono intervenuti immediatamente, portando soccorsi sul posto.
Valanga in Val d'Aosta: Due Scialpinisti Francesi Morti nel Canale del Vesses. Una valanga si è staccata oggi, 15 febbraio 2026, nel Canale del Vesses, in Val Veny, nei pressi di Courmayeur, causando la morte di due scialpinisti francesi. Un terzo scialpinista è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato all'ospedale Città della Salute-Molinette di Torino. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in montagna e sulla necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi legati allo sci alpinismo. L'Emergenza e i Soccorsi. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando la Centrale Unica del Soccorso (CUS) della Valle d'Aosta ha ricevuto la segnalazione dello stacco della valanga.
Monte Bianco, tragedia in Val Veny: valanga uccide due sciatori, soccorso complesso per il ferito. Indagini in corso.
Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori nel canalone del Vesses, in Val Veny sopra Courmayeur, causando la morte di due uomini e lasciando un ferito grave.
Val Veny, Valanga travolge sci alpinisti: Soccorso Alpino in azione, ricerca ancora in corso.
Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, nei pressi di Courmayeur, travolgendo almeno tre sci alpinisti.
