Val d’Aosta tragedia in sci alpinismo | valanga uccide due francesi e ferito grave Soccorso alpino in azione

Una valanga si è staccata oggi nel Canale del Vesses, in Val Veny, vicino a Courmayeur, causando la morte di due scialpinisti francesi e ferendone gravemente un altro. La massa di neve ha travolto il gruppo, che stava affrontando una salita in montagna. I soccorritori del Soccorso alpino sono intervenuti immediatamente, portando soccorsi sul posto.

Valanga in Val d’Aosta: Due Scialpinisti Francesi Morti nel Canale del Vesses. Una valanga si è staccata oggi, 15 febbraio 2026, nel Canale del Vesses, in Val Veny, nei pressi di Courmayeur, causando la morte di due scialpinisti francesi. Un terzo scialpinista è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato all’ospedale Città della Salute-Molinette di Torino. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in montagna e sulla necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi legati allo sci alpinismo. L’Emergenza e i Soccorsi. L’allarme è scattato nel pomeriggio quando la Centrale Unica del Soccorso (CUS) della Valle d’Aosta ha ricevuto la segnalazione dello stacco della valanga.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori nel canalone del Vesses, in Val Veny sopra Courmayeur, causando la morte di due uomini e lasciando un ferito grave.

Una valanga si è staccata questa mattina in Val Veny, nei pressi di Courmayeur, travolgendo almeno tre sci alpinisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.