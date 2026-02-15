Monte Bianco tragedia in Val Veny | valanga uccide due sciatori soccorso complesso per il ferito Indagini in corso

Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori nel canalone del Vesses, in Val Veny sopra Courmayeur, causando la morte di due uomini e lasciando un ferito grave. La slavina si è staccata ieri mattina, sorprendendo gli sportivi mentre scendevano lungo il pendio. Le operazioni di soccorso sono state complicate dal forte innevamento e dalla difficile conformazione del terreno. I soccorritori hanno estratto i corpi e cercato di salvare il ferito, che è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Courmayeur, tragedia sul Monte Bianco: due morti e un ferito in una valanga. Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori nel canale del Vesses, in Val Veny, sopra Courmayeur, causando la morte di due uomini e il ferimento grave di un terzo. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 11:00 di oggi, 15 febbraio 2026, in una zona frequentata da appassionati di freeride. Le operazioni di soccorso, complesse a causa delle condizioni ambientali, hanno visto l’impiego di uomini e mezzi del Soccorso Alpino Valdostano e della Guardia di Finanza. La dinamica dell’incidente e le prime ricostruzioni. L’allarme è scattato poco dopo le 11:00 di questa mattina.🔗 Leggi su Ameve.eu Valtellina, tragedia sul fuoripista: valanga uccide due sciatori, un ferito grave in ospedale. Indagini in corso. Questa mattina in Valtellina due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da una valanga. Valle Leventina, tragedia sulla neve: valanga uccide due sciatori fuori pista ad Airolo. Indagini in corso. Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori che stava scendendo fuori pista ad Airolo, in Valle Leventina, causando la morte di due persone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pierre Wolnik muore lanciandosi sul Monte Bianco: il paracadute del campione del mondo non si è aperto; Pierre Wolnik, morto il campione del mondo di caduta libera. Si è lanciato sul Monte Bianco ma il paracadute non si è aperto; La straordinaria storia di Jean Afanassieff: le salite, i film, le Gitanes fumate in vetta; Scialpinista travolto da una valanga in Alto Adige, morto un ragazzo di 19 anni. Tragedia in quota, l’alpinista bergamasco Fabio Medici muore sul Monte Bianco travolto da un seraccoMilano, 25 agosto 2025 – Una nuova tragedia della montagna scuote l’alpinismo lombardo. Un 49enne originario di Zanica, nella Bergamasca, è morto ieri mattina verso le 6 del mattino nel gruppo del ... ilgiorno.it Tragedia sul Monte Bianco, alpinista precipita e perde la vita: in salvo i due compagniQuesta mattina il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sulla Cresta del Brouillard (massiccio del Monte Bianco), a quota 4030 metri, per il recupero di un alpinista precipitato e morto. La salma è ... affaritaliani.it Federica Brignone e il "suo" Monte Bianco. archivio Regione autonoma Valle d'Aosta facebook