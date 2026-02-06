Dove vedere in tv Italia-Svezia hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Questa sera gli occhi sono puntati su Milano, dove l’Italia di hockey su ghiaccio femminile scende in campo contro la Svezia. Dopo aver battuto la Francia 4-1 e scritto una pagina storica ai Giochi Olimpici, le azzurre cercano un’altra vittoria importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming, e molti tifosi si preparano a sostenere la squadra di casa in questa sfida decisiva.

Dopo aver battuto nettamente la Francia con il risultato di 4-1, per un'affermazione storica (la prima nella storia azzurra ai Giochi Olimpici), la nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile è pronta a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sabato 7 febbraio, alle ore 14.40, si alza l'asticella: l'avversario da sfidare sarà la Svezia, che al suo debutto ha triturato la Germania con lo score di 4-1, all'interno di un Gruppo B che comprende anche il Giappone. La partita sarà fondamentale per l'andamento della pool, perché determinerà quale delle due squadre salirà a due vittorie potendosi così avvicinare all'obiettivo – quasi matematico – di essere fra le migliori 3 del raggruppamento e passare quindi ai quarti di finale del torneo.

