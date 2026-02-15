Rubio tende la mano all’Ue Il segretario di Stato Usa a Monaco | Siamo pronti a un futuro insieme

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato a Monaco che gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con l’Unione Europea, lasciando intendere un'apertura concreta verso un rapporto più stretto. Durante il suo intervento, Rubio ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami tra Washington e Bruxelles, evidenziando che entrambi i soggetti devono lavorare insieme per affrontare le sfide globali. In uno scambio di opinioni, ha anche aggiunto che gli Stati Uniti sono disposti a riprendere il dialogo con l’Europa, puntando su una cooperazione più solida.

Roma, 14 febbraio 2026 – E uropa e Stati Uniti sono destinati a stare insieme. E se lo dice il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, che ieri è intervenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, significa che Washington sta cercando, se non di ricucire, almeno di recuperare un dialogo con Bruxelles. Il tutto in una città blindata anche a causa di una manifestazione contro il regime iraniano a cui hanno partecipato circa 250mila persone. Conferenza Monaco, Tajani: discorso Rubio rafforza relazioni Ue-Usa LA VISIONE DI RUBIO Nel suo intervento intitolato ‘Gli Stati Uniti nel mondo’, Marco Rubio ha insistito soprattutto sul legame strutturale tra Stati Uniti ed Europa, descritti come parte di un’unica civiltà occidentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, è arrivato a Monaco per partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza, che si tiene quest’anno sotto il segno delle tensioni tra l’Europa e la Russia, e si concentrerà sui nuovi rischi nel settore energetico e militare.

Vladimir Putin ha annunciato la disponibilità a ripristinare le relazioni con l’Europa, sottolineando la volontà di dialogo e collaborazione.

