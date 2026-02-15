Usa migliaia in corteo a Los Angeles per proteste in Iran

A Los Angeles, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le violenze in Iran, rispondendo a un appello internazionale. La manifestazione si è svolta sotto il sole caldo, con manifestanti che hanno sventolato bandiere e scandito slogan per chiedere più libertà nel paese mediorientale. Gli organizzatori hanno riferito che l’obiettivo era attirare l’attenzione sulla repressione delle proteste in Iran e sulla condizione dei cittadini iraniani che lottano per i loro diritti.

Los Angeles si unisce alla protesta per l’Iran: una giornata di mobilitazione globale contro la repressione. Migliaia di persone hanno manifestato a Los Angeles, California, il 15 febbraio 2026, esprimendo solidarietà con le proteste in corso in Iran e denunciando la repressione del governo. La mobilitazione, parte di una “Giornata Globale di Azione”, riflette la crescente preoccupazione internazionale per le difficoltà economiche e la mancanza di libertà nel paese, dove le proteste sono iniziate lo scorso 28 dicembre. Le radici della crisi: economia in difficoltà e malcontento sociale. Le proteste in Iran sono state innescate da un peggioramento delle condizioni economiche che affliggono una parte crescente della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Iran, Khamenei: “In migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele”. Washington: “Non scherzate” Le dichiarazioni di Khamenei accusano gli Stati Uniti e Israele di aver fomentato le proteste in Iran, affermando che migliaia di persone sono state uccise da questi paesi. Los Angeles, camion sulla folla a manifestazione pro Iran Un camion U-Haul è stato coinvolto in un incidente a Los Angeles, nel quartiere di Westwood, durante una manifestazione di sostegno alle proteste in Iran. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Corteo contro le Olimpiadi a Milano, scontri tra manifestanti e la polizia. Sei fermati; Scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi, Meloni: Solidarietà alle forze dell’ordine e a Milano; Bagnoli, residenti in corteo contro i lavori dell’America’s cup; Milano Cortina 2026, J.D. Vance portafortuna: arriva e il team Usa segna due punti. Usa, migliaia in corteo a Los Angeles per proteste in IranA Los Angeles migliaia di persone hanno marciato per denunciare la repressione delle proteste in Iran, iniziate il 28 dicembre per le difficoltà economiche vissute dai cittadini. La manifestazione è ... tg24.sky.it Napoli, corteo raggiunge il cantiere dell'America's Cup: Raccolti campioni di terrenoIn migliaia hanno sfilato per le vie di Bagnoli raggiungendo via Coroglio, dove una delegazione di cittadini è entrata all'interno del cantiere dove si sta costruendo il villaggio dell'America's Cup p ... msn.com Chloé Zhao e Jessie Buckley a Los Angeles, mentre Hamnet continua a incantare il pubblico e i grandi maestri del cinema come James Cameron . Candidato a otto Premi Oscar®, tra cui Miglior Film, Hamnet – Nel nome del figlio ti aspetta sul grande scherm facebook