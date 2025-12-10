Pallanuoto il Savona viene fuori solo nel finale | si arrende un buon Telimar

Nella dodicesima giornata di A1 maschile, il Telimar affronta una difficile trasferta contro la Rari Nantes Savona. Nonostante una buona prestazione, i siciliani si devono arrendere nel finale, con il risultato di 18-13. La partita si svolge alla piscina “Zanelli” e mette in evidenza l’equilibrio tra le due squadre fino agli ultimi minuti.

Nulla da fare per il Telimar nella dodicesima giornata di A1 maschile. Alla piscina “Zanelli”, la Rari Nantes Savona, terza forza del campionato, vince per 18-13. Il risultato finale, però, non rispecchia il reale andamento del match, con i liguri che dilagano solo sul finale. Il Telimar, orfano. 🔗 Leggi su Today.it

