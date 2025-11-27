Nuovi giochi alla scuola materna parrocchiale di Borgonovo il dono del Rotary Club Val Tidone

Il Rotary Club Val Tidone ha donato nuovi giochi ai bambini della Scuola Materna Parrocchiale Sgorbati di Borgonovo. I giochi sono stati consegnati all’asilo anche grazie al prezioso supporto logistico della Pro Loco di Castel San Giovanni che ha contribuito attivamente allo smistamento.Il corpo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

