Lo show dei Legnanesi porta in dono 3.000 euro all' hospice di Airuno
Un altro spettacolo benefico, organizzato da Confcommercio Lecco - zona Valle San Martino, che ha permesso di donare 3.000 euro all'associazione Fabio Sassi che gestisce l'hospice "Il Nespolo" di Airuno. Lo spettacolo della compagnia di teatro dialettale de "I Legnanesi" dal titolo "Ricordati il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
𝐃𝐎𝐏𝐏𝐈𝐎 𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 ️ Lo spettacolo del 22 novembre de I Legnanesi e quello del 29 novembre con Marta Zoboli e Gianluca De Angelis hanno visto vendere tutti i biglietti a disposizione per queste due date al Teatro Sociale di Mantova! - facebook.com Vai su Facebook