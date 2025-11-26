Lo show dei Legnanesi porta in dono 3.000 euro all' hospice di Airuno

Leccotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro spettacolo benefico, organizzato da Confcommercio Lecco - zona Valle San Martino, che ha permesso di donare 3.000 euro all'associazione Fabio Sassi che gestisce l'hospice "Il Nespolo" di Airuno. Lo spettacolo della compagnia di teatro dialettale de "I Legnanesi" dal titolo "Ricordati il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

