Un' intimidazione inaccettabile

Rubo l’idea a Giovannino Guareschi, che nel 1948 aiutò a battere il Fronte popolare nelle urne con uno slogan così semplice da risultare devastante: «Dio ti vede, Stalin no». Mutano i tempi, cambiano i nomi, ma in Italia la questione torna sempre lì: la libertà. E oggi quello slogan può essere aggiornato senza perdere una sillaba di senso. Io proporrei di appendere per le strade d’Italia, girando con il secchio e la colla come una volta, un manifesto tutto in maiuscolo, senza fronzoli: «DIO TI VEDE, GRATTERI NO! VOTA SÌ». Non è una provocazione spiritosa. È una risposta politica a un atto di intimidazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nella notte, la sede della Cgil a Primavalle, Roma, è stata oggetto di un atto intimidatorio: sono stati trovati cinque fori di proiettile sulle vetrate.

Giorgio Chiellini ha criticato duramente quanto accaduto dopo la partita tra Juventus e Inter, giocata ieri sera e conclusa con un risultato di 3-2 per i nerazzurri.

Flc Cgil: La schedatura dei docenti è un’inaccettabile intimidazioneQuanto sta avvenendo in questi giorni in varie parti del Paese e anche in Emilia – Romagna, non solo rappresenta una preoccupante deriva ma viola i principi democratici, alimenta un’evidente caccia a ... ravennawebtv.it

Schedatura docenti FdI: intimidazione inaccettabile lesiva della libertà di insegnamento, l'USR deve spiegareBologna, 2 febbraio. Quanto sta avvenendo in questi giorni in varie parti del Paese e anche in Emilia - Romagna, non solo rappresenta una preoccupante deriva ma viola i principi democratici, alimenta ... flcgil.it

Massimo Erbetti “Inaccettabile il clima di intimidazione. Deriva illiberale della sinistra” “Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui” Leggete facebook

Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offes x.com