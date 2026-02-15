Un' intimidazione inaccettabile
Un episodio di intimidazione si è verificato recentemente, causando sconcerto tra i cittadini. La minaccia è arrivata in un quartiere popolare, dove alcuni residenti hanno segnalato di aver trovato scritte minacciose sui muri di un edificio. Si tratta di un messaggio chiaro e diretto, volto a intimidire chi vive lì, e che ha già fatto scattare le prime denunce alle forze dell’ordine.
Rubo l’idea a Giovannino Guareschi, che nel 1948 aiutò a battere il Fronte popolare nelle urne con uno slogan così semplice da risultare devastante: «Dio ti vede, Stalin no». Mutano i tempi, cambiano i nomi, ma in Italia la questione torna sempre lì: la libertà. E oggi quello slogan può essere aggiornato senza perdere una sillaba di senso. Io proporrei di appendere per le strade d’Italia, girando con il secchio e la colla come una volta, un manifesto tutto in maiuscolo, senza fronzoli: «DIO TI VEDE, GRATTERI NO! VOTA SÌ». Non è una provocazione spiritosa. È una risposta politica a un atto di intimidazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Intimidazione alla Cgil. Spari contro la sede di Primavalle a Roma. I dem: "Inaccettabile"
Nella notte, la sede della Cgil a Primavalle, Roma, è stata oggetto di un atto intimidatorio: sono stati trovati cinque fori di proiettile sulle vetrate.
Juve, Chiellini nel post gara: «E’ inaccettabile, facciamo fatica a parlare di calcio. Siamo venuti per dire che è successo oggi è inaccettabile»
Giorgio Chiellini ha criticato duramente quanto accaduto dopo la partita tra Juventus e Inter, giocata ieri sera e conclusa con un risultato di 3-2 per i nerazzurri.
Intimidazioni
Flc Cgil: La schedatura dei docenti è un’inaccettabile intimidazioneQuanto sta avvenendo in questi giorni in varie parti del Paese e anche in Emilia – Romagna, non solo rappresenta una preoccupante deriva ma viola i principi democratici, alimenta un’evidente caccia a ... ravennawebtv.it
Massimo Erbetti “Inaccettabile il clima di intimidazione. Deriva illiberale della sinistra” “Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui” Leggete facebook
