Intimidazione alla Cgil Spari contro la sede di Primavalle a Roma I dem | Inaccettabile

Nella notte, la sede della Cgil a Primavalle, Roma, è stata oggetto di un atto intimidatorio: sono stati trovati cinque fori di proiettile sulle vetrate. Un episodio grave che suscita preoccupazione e condanna da parte delle autorità e delle organizzazioni sindacali, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza e la tutela di tutti i rappresentanti del mondo del lavoro.

Grave intimidazione contro la Cgil. Ieri mattina sono stati scoperti cinque fori di proiettile sulle vetrate della sede di Primavalle a Roma. La Digos indaga su quanto accaduto, dopo che la polizia ha rinvenuto due ogive. La Cgil commenta: "Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione a un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi", sottolinea la Cgil Roma e Lazio. "Al di là della matrice del gesto, che sarà accertata nelle sedi opportune, la Cgil nel quartiere di Primavalle costituisce un presidio di legalità e democrazia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intimidazione alla Cgil. Spari contro la sede di Primavalle a Roma. I dem: "Inaccettabile" Leggi anche: Spari contro la sede della Cgil a Primavalle: trovati cinque fori di proiettile Leggi anche: Roma, Cgil: “Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Intimidazione alla Cgil. Spari contro la sede di Primavalle a Roma. I dem: Inaccettabile; Colpi di arma da fuoco contro la sede della Cgil di Primavalle a Roma: “Trovati cinque fori”; Spari a Roma contro la Cgil. Colpita la sede di Primavalle con cinque colpi di pistola; Spari contro sede Cgil di Primavalle a Roma, atto intimidatorio con cinque fori di proiettili sulle vetrate. Intimidazione alla Cgil. Spari contro la sede di Primavalle a Roma. I dem: "Inaccettabile" - Ieri mattina sono stati scoperti cinque fori di proiettile sulle vetrate della sede di ... quotidiano.net

Spari contro sede Cgil di Primavalle a Roma, "atto intimidatorio" con cinque fori di proiettili sulle vetrate - Fori di proiettili sono stati rinvenuti sulle vetrate della sede Cgil di Primavalle a Roma, non risultano rivendicazioni per l'azione ... virgilio.it

Roma: Gualtieri, contro Cgil vile intimidazione, solidarieta’ a Landini e Di Cola - I proiettili sparati contro la sede della Cgil situata a Primavalle "costituiscono un evento di una gravità e di un inquietante allerta senza precedenti. romadailynews.it

Siamo stati più volte critici nei confronti della Cgil, per alcune posizioni prese e per il modo di esprimere. Ma gli spari contro la sede di Primavalle, a Roma, rappresentano un atto di enorme gravità, un’intimidazione assolutamente inaccettabile. La mia solidarie x.com

Siamo stati più volte critici nei confronti della Cgil, per alcune posizioni prese e per il modo di esprimere. Ma gli spari contro la sede di Primavalle, a Roma, rappresentano un atto di enorme gravità, un’intimidazione assolutamente inaccettabile. La mia solidarie - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.