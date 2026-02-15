Undici associazioni culturali unite | Insieme contro burocrazia e ritardi

Undici associazioni culturali si sono riunite per affrontare i problemi di burocrazia e ritardi che rallentano i loro progetti. La decisione nasce dalla frustrazione di dover attendere troppo tempo per ottenere permessi e risposte dalle istituzioni. Per mostrare la loro determinazione, hanno creato l’associazione OCRA - Operatori Culturali in Rete per Ancona, puntando a sostenersi a vicenda e a semplificare le procedure.

L’unione fa la forza. Soprattutto in un periodo difficile come quello attuale. Lo sanno bene le realtà che si occupano di cultura, le quali hanno deciso di mettersi insieme fondando l’associazione OCRA - Operatori Culturali in Rete per Ancona. Undici, finora, i membri: Adriatico Mediterraneo, Arci Hexperimenta, Cantieri Musicali, Casa delle Culture, CDC - Collettivo Delirio Creativo, Hunt CDC Compagnia Danza Contemporanea (Festival Zest!), Nie Wiem (Dorico International Film Festival, La Punta della Lingua), Ponte tra culture, Società Amici della Musica, Spaziomusica (Festival Ancona Jazz), Ventottozerosei (Festival Cinematica). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Undici associazioni culturali unite: "Insieme contro burocrazia e ritardi" Meno burocrazia e più fatti. Patto tra Comune e associazioni di consumatori: "Contro le criticità" Il Comune di Ancona ha firmato un accordo con sei associazioni dei consumatori per semplificare le pratiche e offrire risposte più rapide ai cittadini. Incendio al Grattacielo, le associazioni giovanili universitarie unite per aiutare gli sfollati In seguito all’incendio del Grattacielo e alla conseguente emergenza, le associazioni giovanili universitarie di Ferrara, Gioventù Nazionale e Azione Universitaria, hanno unito le forze per sostenere gli sfollati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Undici associazioni culturali unite: Insieme contro burocrazia e ritardi. Undici associazioni culturali unite: Insieme contro burocrazia e ritardiL’unione fa la forza. Soprattutto in un periodo difficile come quello attuale. Lo sanno bene le realtà che si occupano di cultura, le quali hanno deciso di mettersi insieme fondando l’associazione OCR ... ilrestodelcarlino.it Rete tra gli operatori culturali di Ancona, nasce l'associazione OcraUndici associazioni culturali di Ancona hanno fondato l'associazione Operatori culturali in rete per Ancona (Ocra), presentata oggi alla Casa delle Culture di Ancona. (ANSA) ... ansa.it Undici le associazioni che hanno chiesto di costituirsi parte civile nell'udienza a carico di due cacciatori facebook