Meno burocrazia e più fatti Patto tra Comune e associazioni di consumatori | Contro le criticità

Da ilrestodelcarlino.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ancona ha firmato un accordo con sei associazioni dei consumatori per semplificare le pratiche e offrire risposte più rapide ai cittadini. L’obiettivo è ridurre la burocrazia e risolvere le criticità che spesso rallentano i servizi. La firma è arrivata ieri mattina in un incontro tra il municipio e rappresentanti delle associazioni, tra cui Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori, Movimento difesa del cittadino e Udicon Marche. Ora si aspettano azioni concrete per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.

Meno burocrazia e più risposte concrete. È la scommessa del protocollo d’intesa siglato ieri mattina tra il Comune di Ancona e sei associazioni dei consumatori presenti sul territorio: Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori, Movimento difesa del cittadino e Udicon Marche. Un’intesa che fa scuola, visto che è la prima delle Marche, e che punta dritto al cuore del problema: migliorare i servizi pubblici partendo da chi li usa ogni giorno. Non un semplice protocollo, ma un meccanismo operativo. Nasce infatti un tavolo permanente dove Comune, associazioni e partecipate (Anconambiente, VivaServizi e Ancona Servizi) si siederanno con regolarità per raccogliere segnalazioni, verificare disservizi e trasformare i reclami in proposte operative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

meno burocrazia e pi249 fatti patto tra comune e associazioni di consumatori contro le criticit224

© Ilrestodelcarlino.it - Meno burocrazia e più fatti. Patto tra Comune e associazioni di consumatori: "Contro le criticità"

Approfondimenti su Ancona Consumo

Associazioni contro il Comune sul Pp7: "Più abitanti, meno servizi. Sparisce la città policentrica" [VIDEO]

Le associazioni contrarie al Piano Particolareggiato 7 hanno espresso preoccupazione riguardo alle sue implicazioni sulla città.

Siglato il protocollo di intesa tra Comune e associazioni dei consumatori per il miglioramento dei servizi pubblici locali

Il Comune di Ancona ha firmato un nuovo protocollo con le associazioni dei consumatori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ancona Consumo

Argomenti discussi: Agrifish: meno burocrazia e nuovi piani di crisi per il latte europeo; Il documento di Merz e Meloni per riformare l’Europa: Più mercato interno e meno burocrazia; Gontier: In montagna meno burocrazia e più strumenti per investire. Coldiretti riunita a Torino; Le proposte di Italia e Germania per rilanciare la competitività europea: più mercato unico e meno burocrazia.

meno burocrazia e piùGoverno taglia la burocrazia quotidiana: cosa cambia per ISEE, scontrini e non soloDalla tessera elettorale alla carta d'identità, passando per scontrini e ISEE: cosa cambia con il nuovo Decreto Meloni ... libero.it

meno burocrazia e piùAdozioni internazionali, l’Italia accelera: meno burocrazia e più sostegno alle famigliePresentata la nuova guida sulle adozioni internazionali per sostenere le famiglie. Tajani: «La burocrazia non può ostacolare un tentativo di fare il bene» ... panorama.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.