Meno burocrazia e più fatti Patto tra Comune e associazioni di consumatori | Contro le criticità

Il Comune di Ancona ha firmato un accordo con sei associazioni dei consumatori per semplificare le pratiche e offrire risposte più rapide ai cittadini. L’obiettivo è ridurre la burocrazia e risolvere le criticità che spesso rallentano i servizi. La firma è arrivata ieri mattina in un incontro tra il municipio e rappresentanti delle associazioni, tra cui Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori, Movimento difesa del cittadino e Udicon Marche. Ora si aspettano azioni concrete per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.
Meno burocrazia e più risposte concrete. È la scommessa del protocollo d’intesa siglato ieri mattina tra il Comune di Ancona e sei associazioni dei consumatori presenti sul territorio: Adiconsum, Adoc, Codacons, Federconsumatori, Movimento difesa del cittadino e Udicon Marche. Un’intesa che fa scuola, visto che è la prima delle Marche, e che punta dritto al cuore del problema: migliorare i servizi pubblici partendo da chi li usa ogni giorno. Non un semplice protocollo, ma un meccanismo operativo. Nasce infatti un tavolo permanente dove Comune, associazioni e partecipate (Anconambiente, VivaServizi e Ancona Servizi) si siederanno con regolarità per raccogliere segnalazioni, verificare disservizi e trasformare i reclami in proposte operative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Associazioni contro il Comune sul Pp7: "Più abitanti, meno servizi. Sparisce la città policentrica" [VIDEO]
Le associazioni contrarie al Piano Particolareggiato 7 hanno espresso preoccupazione riguardo alle sue implicazioni sulla città.
Siglato il protocollo di intesa tra Comune e associazioni dei consumatori per il miglioramento dei servizi pubblici locali
Il Comune di Ancona ha firmato un nuovo protocollo con le associazioni dei consumatori.
