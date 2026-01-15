Incendio al Grattacielo le associazioni giovanili universitarie unite per aiutare gli sfollati

In seguito all’incendio del Grattacielo e alla conseguente emergenza, le associazioni giovanili universitarie di Ferrara, Gioventù Nazionale e Azione Universitaria, hanno unito le forze per sostenere gli sfollati. Con una raccolta di beni di prima necessità, dimostrano vicinanza alla comunità in un momento difficile, promuovendo solidarietà e collaborazione tra i giovani del territorio.

Incendio #grattacielo di #ferrara: anche la Torre A sarà interdetta Lunedì dovrebbe arrivare l'ordine da parete del Comune Intanto si apprende che una ragazza, nel tentativo di scampare al fumo dell'incendio, si è gettata dal secondo piano rompendosi un pied facebook

Incendio al grattacielo di Ferrara, aperta un'inchiesta per incendio colposo: il punto sulle indagini e il nodo degli sfollati x.com

