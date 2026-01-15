Incendio al Grattacielo le associazioni giovanili universitarie unite per aiutare gli sfollati
In seguito all’incendio del Grattacielo e alla conseguente emergenza, le associazioni giovanili universitarie di Ferrara, Gioventù Nazionale e Azione Universitaria, hanno unito le forze per sostenere gli sfollati. Con una raccolta di beni di prima necessità, dimostrano vicinanza alla comunità in un momento difficile, promuovendo solidarietà e collaborazione tra i giovani del territorio.
Un gesto di solidarietà. Di fronte all’emergenza relativa all’incendio del Grattacielo (e al successivo piano di emergenza per l’accoglienza degli sfollati), Gioventù Nazionale Ferrara e Azione Universitaria Ferrara hanno deciso di attivarsi insieme, organizzando una raccolta di beni di prima. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
