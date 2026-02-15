Una storia da film e i complimenti di Ronaldinho | chi è Pinehiro Braathen

Lucas Pinehiro Braathen ha vinto la sua prima medaglia d’oro ai Giochi Invernali, diventando il primo brasiliano a conquistare un oro nel Gigante. Ronaldinho ha condiviso su Instagram un messaggio di congratulazioni, attirando l’attenzione di molti appassionati. Braathen, nato in Brasile, ha affrontato anni di allenamenti intensi e sacrifici per arrivare a questo risultato storico.

Una storia da film, una medaglia d'oro appesa al collo (la prima nei Giochi Invernali per il Brasile) e quella storia su Instagram postata da Ronaldinho per fargli pubblicamente i complimenti: alla scoperta di Lucas Pinehiro Braathen, il primo brasiliano a vincere una medaglia d'oro nel Gigante. Balla al traguardo, voleva essere Ronaldinho e ha rotto con la Norvegia: chi è Braathen, l'eroe del Brasile Braathen, il giocatore che ha ispirato Pelé e ha fatto scalpore in una sfilata di moda a Copenaghen, ha rotto con la Norvegia dopo aver tentato di imitare Ronaldinho alla fine di una bella vittoria. Lucas Pinheiro Braathen ha ottenuto la prima medaglia d'oro olimpica per il Brasile in 102 anni di Giochi, dopo aver vinto lo slalom gigante a Bormio. Lo sciatore Lucas Pinehiro Braathen vince il primo oro per il Brasile (e per tutto il Sudamerica) nelle olimpiadi invernali e a Csa Brasile si festeggia con balli, canti e brindisi: il video del nostro inviato Giacomo Valtolina. Pinheiro Braathen, singolare e individuale: il brasiliano che scardina la cultura dello sci (più di Tomba)