Braathen, il giocatore che ha ispirato Pelé e ha fatto scalpore in una sfilata di moda a Copenaghen, ha rotto con la Norvegia dopo aver tentato di imitare Ronaldinho alla fine di una bella vittoria. Quel giorno, il suo sogno di diventare un’icona del calcio brasiliano si scontrava con la realtà del suo paese, spingendolo a cercare nuove strade. Durante la settimana della moda, ha mostrato un talento sorprendente anche fuori dal campo, disegnando personalmente i vestiti che ha indossato, attirando l’attenzione di molti.

Salta e balla Lucas fra le scariche di neve e pioggia, mentre noi cadiamo. Avvolto nella bandiera verdeoro, commosso, Pinheiro Braathen consegna al Brasile di mamma Alessandra la prima medaglia nella storia dei Giochi Invernali in un gigante reso impegnativo dal meteo. Risponde al telefono in italiano (cosa che non fa nelle interviste o nelle conferenze perché è un perfezionista e non si sente sicuro), in linea c’è Alberto Tomba: «Sto piangendo come te, sei il migliore». È l’unica traccia di tricolore sul podio, il mito di Alberto. Il presente è gramo nelle discipline tecniche, e non da ieri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Balla al traguardo, voleva essere Ronaldinho e ha rotto con la Norvegia: chi è Braathen, l'eroe del Brasile

Il nome di Sighel si è fatto notare per una caduta durante la gara di short track, provocata da un contatto con un avversario.

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver deciso di cambiare paese e tornare in gara.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.