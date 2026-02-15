Chi è Lucas Pinheiro Braathen primo sciatore brasiliano nella storia a vincere un oro olimpico festeggiato a suon di samba
Lucas Pinheiro Braathen ha ottenuto la prima medaglia d’oro olimpica per il Brasile in 102 anni di Giochi, dopo aver vinto lo slalom gigante a Bormio. La sua vittoria, festeggiata con un ritmo di samba, ha sorpreso gli appassionati di sci di tutto il mondo. La sua gara ha attirato l’attenzione anche di molti tifosi brasiliani, che hanno seguito con entusiasmo ogni suo passaggio sulla neve.
Ieri, giorno di San Valentino, a Bormio è successo qualcosa di straordinario: Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato l’oro olimpico nello slalom gigante, diventando il primo atleta brasiliano e sudamericano a salire sul podio olimpico invernale in 102 anni di storia dei Giochi. Un traguardo che sembrava impossibile per un continente dove la neve non è esattamente di casa. Lucas nasce a Oslo il 19 aprile 2000 da papà norvegese e mamma brasiliana, Alessandra. Inizia a sciare per la Norvegia, debuttando in Coppa del Mondo a soli 18 anni. Il talento si vede subito: a vent’anni conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo proprio a Sölden, in slalom gigante. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Lucas Pinheiro Braathen, atleta brasiliano-norvegese nato nel 2000, ha conquistato l’oro nello slalom gigante a Milano Cortina 2026 perché ha dimostrato una grande determinazione durante la gara.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
