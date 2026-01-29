Milano i Giorni della Merla al contrario | cosa aspettarsi dal meteo

A Milano, i tre giorni considerati i più freddi dell’anno stanno sorprendentemente portando temperature più miti del solito. Invece di freddo intenso, si prevedono giornate con clima più dolce, un vero e proprio “giramento di fronte” rispetto alle aspettative tradizionali. Le previsioni meteo indicano che il 29, 30 e 31 gennaio saranno più caldi del solito, lasciando molti a chiedersi se questa inversione di tendenza durerà.

I Giorni della Merla sono tradizionalmente associati al periodo più freddo dell’anno, ma a Milano il 29, 30 e 31 gennaio di quest’anno sembrano essere pronti a raccontare una storia completamente diversa. I dati meteorologici paiono “sconfessare” la tradizione popolare, dato che la città si prepara a vivere tre giornate che potrebbero ribaltare del tutto le aspettative, mettendo in discussione uno dei proverbi climatici più noti dell’inverno italiano. I Giorni della Merla “ribaltati” a Milano? Tra leggende e detti popolari: le previsioni meteo. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo la tradizione, i Giorni della Merla sarebbero i più rigidi dell’anno e il loro andamento servirebbe persino a “predire” la primavera: freddo intenso uguale bella stagione imminente, clima mite sinonimo di primavera tardiva.🔗 Leggi su Funweek.it

La situazione meteorologica in Italia è caratterizzata da un'alternanza di perturbazioni, portando pioggia e neve a quote variabili.

Le condizioni meteorologiche instabili interessano il Piemonte, in particolare la zona di Cuneo, dove nei prossimi giorni si prevede un aumento della neve e un potenziale rischio di valanghe.

