I Giorni della Merla al contrario | cosa aspettarsi dal meteo

La situazione meteorologica in Italia è caratterizzata da un'alternanza di perturbazioni, portando pioggia e neve a quote variabili. Le condizioni sono dinamiche e richiedono attenzione, specialmente al Nord, dove le nevicate si estenderanno anche vicino alla pianura. Questo periodo rappresenta un’opportunità per osservare eventi climatici frequenti e intensi, senza creare allarmismi.

Perturbazione che va, perturbazione che viene: il nostro Paese vive un periodo movimentato con nuove e frequenti occasioni per piogge e neve in montagna ma non solo visto che al Nord la dama bianca cadrà anche a quote prossime alla pianura. Tra pochi giorni, poi, ecco l'arrivo dei tre tradizionali Giorni della Merla (29-31 gennaio) che la tradizione vorrebbe come i più freddi e rigidi dell'anno ma stavolta non andrà così. Il grande assente. Se è vero che la stagione invernale, fino a questo momento, non sta tradendo le attese con periodi anche molto freddi vissuti fino a questo momento, proprio in concomitanza degli ultimi tre giorni del mese le cose non andranno così. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le condizioni meteorologiche instabili interessano il Piemonte, in particolare la zona di Cuneo, dove nei prossimi giorni si prevede un aumento della neve e un potenziale rischio di valanghe.

I Giorni della Merla sono un termine tradizionale che indica il periodo tra fine gennaio e inizio febbraio.

I giorni della merla: la leggenda che nacque dal freddo

