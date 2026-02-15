Una nuova stagione per il popolarismo L’Europa come spazio politico da ricostruire

Mario Draghi ha sottolineato recentemente l’urgenza per l’Europa di rafforzarsi di fronte alla crescente competizione globale, evidenziando che questa esigenza spinge anche la politica nazionale a cambiare. La sua proposta si basa su un approccio pragmatico, concentrato sugli aspetti economici e sulle riforme istituzionali necessarie per adattarsi ai nuovi equilibri internazionali. Nel frattempo, i partiti politici europei affrontano una crisi di polarizzazione: i sistemi più estremi si rafforzano, allontanandosi dalla complessità reale e dai principi di un sistema più democratico e proporzionale, che rappresenta meglio la realtà politica del continente.

Se si considera ad esempio l’intervento ultimo, pur di natura tecnocratica, ossia volta agli aspetti economici e a meccanismi di ingegneria istituzionale, di Mario Draghi sull’urgenza per l’Europa di attrezzarsi per reggere l’urto della competizione mondiale in un cambiamento d’epoca in cui gli equilibri internazionali stanno cambiando – viene definito europeismo pragmatico – è possibile comprendere la centralità del tema europeo nello stesso cambiamento necessario nella politica nazionale dove, con tutta evidenza, la polarizzazione è ormai in crisi essendo un sistema che deve estremizzarsi per reggere allontanandosi ideologicamente, però, dalla complessità della realtà e dallo stesso impianto politico di tipo proporzionale, insomma più democratico, europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net

