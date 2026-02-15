Una nuova stagione per il popolarismo L’Europa come spazio politico da ricostruire

Mario Draghi ha sottolineato recentemente l’urgenza per l’Europa di rafforzarsi di fronte alla crescente competizione globale, evidenziando che questa esigenza spinge anche la politica nazionale a cambiare. La sua proposta si basa su un approccio pragmatico, concentrato sugli aspetti economici e sulle riforme istituzionali necessarie per adattarsi ai nuovi equilibri internazionali. Nel frattempo, i partiti politici europei affrontano una crisi di polarizzazione: i sistemi più estremi si rafforzano, allontanandosi dalla complessità reale e dai principi di un sistema più democratico e proporzionale, che rappresenta meglio la realtà politica del continente.

Se si considera ad esempio l’intervento ultimo, pur di natura tecnocratica, ossia volta agli aspetti economici e a meccanismi di ingegneria istituzionale, di Mario Draghi sull’urgenza per l’Europa di attrezzarsi per reggere l’urto della competizione mondiale in un cambiamento d’epoca in cui gli equilibri internazionali stanno cambiando – viene definito europeismo pragmatico – è possibile comprendere la centralità del tema europeo nello stesso cambiamento necessario nella politica nazionale dove, con tutta evidenza, la polarizzazione è ormai in crisi essendo un sistema che deve estremizzarsi per reggere allontanandosi ideologicamente, però, dalla complessità della realtà e dallo stesso impianto politico di tipo proporzionale, insomma più democratico, europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Una nuova stagione per il popolarismo. L’Europa come spazio politico da ricostruire Spazio Kids: a Spazio Rossellini una stagione teatrale per crescere con l’immaginazione Dal 17 gennaio, Spazio Rossellini inaugura Spazio Kids, una stagione teatrale pensata per bambini e famiglie. Commisso rilancia la Fiorentina: ambizioni da protagonista per una nuova stagione di crescita e identità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Presentata in Municipio la nuova stagione dei Crusaders Cagliari; Riforma D.Lgs. 231/2001: verso una nuova stagione della responsabilità degli enti; Al via i casting per la nuova stagione di In cammino; Bridgerton 4, quando esce la seconda parte e le anticipazioni. Una nuova vita, come finisce la soap di Canale 5: anticipazioni sul gran finaleUltima puntata per Una nuova vita che si congederà dal pubblico con un finale sorprendente e ricco di colpi di scena. lopinionista.it Una nuova vita, anticipazioni quarta e ultima puntata 18 febbraio: nel finale Umberto arrestato, i dubbi di VittoriaLe anticipazioni della quarta e ultima puntata di Una nuova vita, in onda mercoledì 18 febbraio alle ore 21:20 su Canale5 ... fanpage.it Radio1 Rai. . Papa Leone chiede la «costruzione di una nuova unità del continente europeo» per superare divisioni e antagonismi. No alla diplomazia della forza: l’Europa tenga insieme identità e pluralismo. Ascolta il punto di p. @antoniospadaro https://w facebook La nuova strategia sulla #bioeconomiasostenibile per l'Europa. Un pilastro della competitività industriale, della circolarità dei prodotti e della #rigenerazioneterritoriale. pianetapsr.it/flex/cm/pages/… x.com