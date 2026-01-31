Commisso rilancia la Fiorentina | ambizioni da protagonista per una nuova stagione di crescita e identità

Giuseppe B. Commisso torna a parlare ai tifosi della Fiorentina. In un video messaggio, il nuovo presidente annuncia l’avvio di una stagione di crescita e di rinnovata ambizione. Commisso promette una squadra protagonista e si prepara a rilanciare la società viola, puntando a riportarla ai vertici del calcio italiano.

Giuseppe B. Commisso, nuovo presidente della Fiorentina, ha annunciato con un video messaggio diretto ai tifosi l’avvio di una nuova fase per la società viola. L’annuncio è arrivato il 30 gennaio 2026, pochi giorni dopo il lutto familiare che ha colpito la dinastia Commisso con la scomparsa del fondatore Rocco B. Commisso, avvenuta il 16 gennaio. Il nuovo numero uno della Fiorentina ha scelto il momento per rilanciare un progetto ambizioso: portare la squadra al livello che Firenze merita. La dichiarazione, pronunciata in un video pubblicato sul sito ufficiale della società, è stata il punto di partenza per un discorso più ampio, che ha toccato temi come l’eredità del padre, la crescita del settore giovanile e la visione strategica per il futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

