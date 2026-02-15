Un Pesce Liocorno, una specie rarissima, si è spiaggiato sulle coste siciliane dopo aver attraversato le acque profonde dell’oceano. La creatura, con occhi grandi e una cresta rossa, si è arenata vicino a un villaggio, attirando l’attenzione di passanti e pescatori. La sua presenza inattesa ha suscitato curiosità tra gli abitanti del luogo, che hanno osservato la strana forma del pesce, che sembra uscita da un mondo fantastico.

Sembrava una creatura uscita da un bestiario medievale o da un racconto mitologico, con quella cresta rossa e il corpo d’argento, invece era un visitatore reale e sfortunato degli abissi. Sulla spiaggia di Milazzo, giovedì scorso, il mare ha restituito un rarissimo esemplare di Lophotus lacepede, meglio noto come “pesce liocorno”. Un incontro eccezionale per il Mediterraneo, che ha permesso agli studiosi di osservare da vicino un abitante della “zona crepuscolare” oceanica, solitamente nascosto tra i 200 e i mille metri di profondità. Il ritrovamento e la difesa “all’inchiostro”. A intervenire sul posto è stato Carmelo Isgrò, biologo e direttore del MuMa (Museo del Mare di Milazzo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un unicorno dagli occhi giganti”: spunta dal mare il rarissimo “Pesce Liocorno”, la misteriosa creatura degli abissi spiaggiata in Sicilia

