Ritrovato un rarissimo pesce liocorno sulla spiaggia di Milazzo | perché è così difficile incontrarne uno

Un pesce liocorno, raro e affascinante, è stato trovato sulla spiaggia di Milazzo a causa di condizioni marine anomale. La scoperta è avvenuta davanti al circolo del tennis e della vela, dove il pesce si è arenato tra le onde e la sabbia, attirando l’attenzione dei passanti.