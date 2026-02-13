Ritrovato un rarissimo pesce liocorno sulla spiaggia di Milazzo | perché è così difficile incontrarne uno

Un pesce liocorno, raro e affascinante, è stato trovato sulla spiaggia di Milazzo a causa di condizioni marine anomale. La scoperta è avvenuta davanti al circolo del tennis e della vela, dove il pesce si è arenato tra le onde e la sabbia, attirando l’attenzione dei passanti.

Sulla spiaggia antistante il circolo del tennis e della vela di Milazzo è stato ritrovato un esemplare di pesce liocorno. Si tratta di un animale che nuota a grandi profondità e che per l'uomo è molto difficile da incontrare. Sarà esposto al Museo del Mare della cittadina siciliana.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

