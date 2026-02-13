Rarissimo pesce liocorno spiaggiato in Sicilia | era ancora vivo ma non ce l'ha fatta Sarà esposto in un museo

Un pesce liocorno raro si è spiaggiato a Milazzo, in Sicilia, e non ce l’ha fatta a sopravvivere. Carmelo Isgrò, biologo marino, ha condiviso su Facebook le immagini del pesce ancora vivo prima che morisse, attirando l’attenzione di molti appassionati. Il corpo sarà ora esposto in un museo locale, dove potrà essere ammirato da chi è interessato alla fauna marina.

Il biologo marino e divulgatore scientifico Carmelo Isgrò ha mostrato su Facebook il corpo di un rarissimo e sfortunato pesce liocorno, che si è spiaggiato lungo la costa di Milazzo in Sicilia. Si tratta di una creatura abissale, della quale si hanno pochissime segnalazioni per il Mar Mediterraneo. Il corpo si trova presso un laboratorio per le analisi di rito, poi verrà trasferito in un museo.