Gigi Meroni il calciatore-artista | al Museo della Seta di Como una mostra che celebra il talento e la creatività della farfalla granata
Il Museo della Seta di Como ospita una mostra dedicata a Gigi Meroni, il celebre calciatore-artista conosciuto come la “farfalla granata”. Un'esposizione che celebra il suo talento, la sua creatività e il suo spirito rivoluzionario, rendendo omaggio a una figura unica nel panorama del calcio italiano.
Il Museo della Seta di Como annuncia con emozione la nuova mostra temporanea dedicata a una delle figure più iconiche, rivoluzionarie e poetiche del calcio italiano: Luigi, detto Gigi, Meroni. Un campione fuori dagli schemi, un simbolo generazionale, ma anche e soprattutto un creativo.
