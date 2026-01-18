18 gennaio a Firenze un tuffo nella storia L’apertura straordinaria del Brindellone

Il 18 gennaio 2026 a Firenze si apre al pubblico il Brindellone, il celebre carro dell’“Scoppio del Carro”. In via Il Prato 48, alle ore 11, si svolgerà un’apertura straordinaria per celebrare il completamento del restauro della porta del deposito. L’evento permette a residenti e visitatori di avvicinarsi a questa importante testimonianza della tradizione fiorentina, con la partecipazione del Corteo della Repubblica e degli Sbandieratori.

Firenze, 18 gennaio 2026 – Oggi fiorentini e turisti possono fare un salto nella storia della città. Alle 11 infatti, in via Il Prato 48, in occasione della fine del restauro della porta del deposito del Brindellone, si terrà l’ apertura straordinaria e la visita al Brindellone, il maestoso carro simbolo della storica tradizione dello "Scoppio del Carro", alla presenza del Corteo della Repubblica Fiorentina e degli Sbandieratori. Il programma della giornata e delle visite Alle ore 10 ci sarà la partenza del corteo dal Palagio, alle 10:10 sull’Arengario di Palazzo Vecchio l’esibizione dei Bandierai, alle 10:45 l’arrivo al Brindellone, sbandierata e saluti istituzionali, mentre alle ore 11 l’inaugurazione della Porta del Brindellone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

