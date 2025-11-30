Si riscaldano con il barbecue dentro casa quello che succede è tremendo

Caffeinamagazine.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, un incontro tra amici rischiava di trasformarsi in un dramma nella bassa reggiana. Sei ragazzi, di età compresa tra i 23 e i 26 anni, avevano deciso di riunirsi in un locale annesso all’abitazione di uno di loro, a Fabbrico. Il freddo particolarmente intenso li aveva spinti a trovare una soluzione improvvisata per riscaldarsi: portare dentro casa il braciere ancora pieno delle braci utilizzate per un barbecue all’aperto. Poco dopo la mezzanotte, però, alcuni di loro hanno iniziato a sentirsi male. Sintomi come difficoltà respiratorie, forte malessere e senso di oppressione hanno fatto subito capire che qualcosa stava andando storto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

riscaldano barbecue dentro casaPortano barbecue in casa per riscaldarsi, 6 giovani ricoverati in camera iperbarica per le esalazioni - È accaduto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre in provincia di Reggio Emilia dove le esalazioni di monossido di carbonio stavano trasformando ... Si legge su fanpage.it

riscaldano barbecue dentro casaBarbecue in casa, sei giovani intossicati nel Reggiano - sono rimasti intossicati da monossido di carbonio in un'abitazione privata a Fabbrico, nella Bassa Reggiana, dove avevan ... Scrive msn.com

Come riscaldare casa col climatizzatore e quanto conviene - Quando arrivano le prime giornate, la casa torna a essere il nostro rifugio dopo il tempo trascorso all’aria fresca e il profumo pungente di pioggia. dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Riscaldano Barbecue Dentro Casa