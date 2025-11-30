Si riscaldano con il barbecue dentro casa quello che succede è tremendo
Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, un incontro tra amici rischiava di trasformarsi in un dramma nella bassa reggiana. Sei ragazzi, di età compresa tra i 23 e i 26 anni, avevano deciso di riunirsi in un locale annesso all’abitazione di uno di loro, a Fabbrico. Il freddo particolarmente intenso li aveva spinti a trovare una soluzione improvvisata per riscaldarsi: portare dentro casa il braciere ancora pieno delle braci utilizzate per un barbecue all’aperto. Poco dopo la mezzanotte, però, alcuni di loro hanno iniziato a sentirsi male. Sintomi come difficoltà respiratorie, forte malessere e senso di oppressione hanno fatto subito capire che qualcosa stava andando storto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
