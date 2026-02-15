Un sistema-paramafioso Le parole di Nordio accendono lo scontro sulla giustizia

Il ministro Carlo Nordio ha definito il sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura “para-mafioso”, scatenando un acceso dibattito pubblico. La sua frase ha fatto scalpore e ha portato molti a chiedersi se le modalità di nomina dei giudici siano davvero corrotte o influenzate da interessi nascosti. Nei giorni successivi, politici e giudici si sono confrontati su questa accusa forte, mentre sui social si moltiplicano i commenti di chi sostiene o contestala.

La nuova polemica sulla giustizia si accende attorno alle parole del ministro Carlo Nordio, che ha definito “ para-mafioso ” l’attuale sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura. Un’espressione forte, destinata a incendiare il dibattito politico e istituzionale, perché tocca il cuore dell’organo di autogoverno della magistratura. Secondo il Guardasigilli, il meccanismo vigente favorirebbe logiche correntizie fatte di appartenenze, sostegni reciproci e dinamiche capaci di incidere sulle carriere e sui procedimenti disciplinari. Non un attacco ai singoli magistrati, ha precisato, ma a un sistema organizzato di relazioni che rischierebbe di comprometterne la piena autonomia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un sistema-paramafioso”. Le parole di Nordio accendono lo scontro sulla giustizia **Parlamento: in aula le comunicazioni di Nordio sulla Giustizia** La prossima settimana, l'attenzione sarà rivolta alle comunicazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in Aula. Al via alla Camera le comunicazioni del ministro Nordio sulla giustizia Oggi alla Camera si svolgono le comunicazioni del ministro Nordio sulla giustizia. Siamo pronti a parlare della riforma Nordio in ogni contesto in cui è possibile farlo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, al Vomero strisce blu occupate per attirare auto in garage: due denunciati; Trovato senza vita nel fiume 66enne scomparso da una casa di riposo nel Salernitano. Referendum, Nordio e le parole sul sistema para-mafioso al Csm: è scontroIl Guardasigilli, parlando di uno degli aspetti della riforma costituzionale, ha detto che 'il sorteggio rompe il meccanismo 'para-mafioso''. Schlein: 'Inaccettabile, Meloni prenda le distanze' ... adnkronos.com Un sistema-paramafioso. Le parole di Nordio accendono lo scontro sulla giustiziaLa nuova polemica sulla giustizia si accende attorno alle parole del ministro Carlo Nordio, che ha definito para-mafioso l’attuale sistema di elezione del ... thesocialpost.it Il sistema delle nomine dei magistrati è un “meccanismo para-mafioso“. In un’intervista pubblicata sui quotidiani del gruppo Nord-Est Multimedia (Mattino di Padova, Messaggero Veneto e altri) Carlo Nordio alza il livello dell’attacco alle toghe: rivendicando il s facebook Nordio: “Il sorteggio eliminerà sistema para-mafioso”. Pd: “Irresponsabile, mafie hanno ucciso pm” x.com