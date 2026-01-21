Al via alla Camera le comunicazioni del ministro Nordio sulla giustizia

Oggi alla Camera si svolgono le comunicazioni del ministro Nordio sulla giustizia. Durante la seduta sono state presentate sette risoluzioni: una della maggioranza e sei delle opposizioni, tra cui Pd, M5s e Avs. L'incontro rappresenta un momento importante per discutere le future linee di intervento e le proposte sul sistema giudiziario italiano.

Sono sette le risoluzioni sulla giustizia presentate nell'Aula della Camera in occasione delle comunicazioni del Guardasigilli Carlo Nordio: un unico documento della maggioranza e sei delle opposizioni (Pd, M5s, Avs,.

Giustizia, le comunicazioni del ministro Nordio alla Camera: segui la direttaIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha tenuto delle comunicazioni presso la Camera dei Deputati riguardo all’amministrazione della giustizia.

**Parlamento: in aula le comunicazioni di Nordio sulla Giustizia**La prossima settimana, l'attenzione sarà rivolta alle comunicazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in Aula.

