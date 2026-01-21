Al via alla Camera le comunicazioni del ministro Nordio sulla giustizia

Oggi alla Camera si svolgono le comunicazioni del ministro Nordio sulla giustizia. Durante la seduta sono state presentate sette risoluzioni: una della maggioranza e sei delle opposizioni, tra cui Pd, M5s e Avs. L'incontro rappresenta un momento importante per discutere le future linee di intervento e le proposte sul sistema giudiziario italiano.

Sono sette le risoluzioni sulla giustizia presentate nell'Aula della Camera in occasione delle comunicazioni del Guardasigilli Carlo Nordio: un unico documento della maggioranza e sei delle opposizioni (Pd, M5s, Avs).

