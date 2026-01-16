La prossima settimana, l'attenzione sarà rivolta alle comunicazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in Aula. Questa discussione rappresenta un momento importante per approfondire le questioni legate al sistema giudiziario italiano e le eventuali iniziative del governo in materia di giustizia. La seduta si inserisce nel percorso di confronto tra le istituzioni per affrontare temi fondamentali per il Paese.

Roma, 16 gen (Adnkronos) - Le comunicazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sono al centro della prossima settimana di lavori parlamentari. Alla Camera si riprende lunedì 19 alle 10 con la discussione sulla conversione del Dl sull'Ex Ilva, già approvato dal Senato e in scadenza il 30 gennaio. A seguire la legge sulle Pmi, già approvata dal Senato, per la quale è stata deliberata l'urgenza. L'esame con votazioni parte da martedì alle 14, per tutta la settimana, e all'Odg dell'aula ci sono, oltre a Ex Ilva e Pmi, il Ddl sulla sicurezza delle attività subacquee (già approvato dal Senato), la Pdl sulla dispersione scolastica, la Pdl sui cammini d'italia (approvata dal Senato), la delega al governo sulle attività educative e ricreative non formali, la Pdl sul giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Parlamento: in aula le comunicazioni di Nordio sulla Giustizia**

