Eleanor Price decide di parlare chiara con Ciro. Nella prossima puntata di

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre A Un Posto al Sole è tempo per Eleanor Price di svelare la sua vera identità: la ricca americana infatti, nell' episodio di giovedì 12 febbraio, dopo essersi finta una turista, racconterà tutto a Ciro e alla madre Imma. Nel frattempo Eduardo dovrà stare molto attento alle sue mosse, dato chr Stella si è avvicinata pericolosamente a Clara. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 12 febbraio: Eleanor Price racconta la verità a Ciro

Nella prossima puntata di

A Palazzo Palladini, si scoprono nuove verità questa settimana.

«Non avrei mai immaginato di poter abbracciare finalmente mio fratello Ciro. » Dopo tanta attesa, Eleanor Price riuscirà finalmente a stringere tra le braccia il fratello che non aveva mai conosciuto. Nell’episodio di Un Posto al Sole in onda mercoledì 11 febbra - facebook.com facebook