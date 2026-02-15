Un patrimonio di cultura cerca nuovi lettori | un tesoro di 1500 libri offerto alla città

Giovanni Rossi ha deciso di donare alla città 1500 libri, in risposta alla mancanza di spazi pubblici dedicati alla lettura. La sua scelta nasce dalla volontà di coinvolgere più persone e di rendere accessibile un patrimonio di libri che avrebbe altrimenti rischiato di restare chiuso in soffitta. La collezione comprende testi di vari generi, dai classici ai moderni, e sarà presto disponibile in una libreria popolare del centro.

Un patrimonio culturale costruito nel tempo con passione e attenzione, che Gardini ha scelto di mettere a disposizione della comunità con spirito di condivisione Un gesto concreto a favore della cultura e della condivisione, nato dalla passione per la lettura e dal desiderio di non lasciare inutilizzato un prezioso patrimonio personale. Piero Gardini, presidente del Ferrari Club di Forlì e volto conosciuto del Magic Model, ha deciso di donare la sua vasta collezione privata composta da oltre 1500 libri, oggi alla ricerca di nuovi lettori e di realtà disposte ad accoglierli. Si tratta di una raccolta estremamente variegata: narrativa, romanzi, volumi di storia, testi scientifici e diverse enciclopedie.🔗 Leggi su Forlitoday.it

