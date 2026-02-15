Un patrimonio di cultura cerca nuovi lettori | un tesoro di 1500 libri offerto alla città
Giovanni Rossi ha deciso di donare alla città 1500 libri, in risposta alla mancanza di spazi pubblici dedicati alla lettura. La sua scelta nasce dalla volontà di coinvolgere più persone e di rendere accessibile un patrimonio di libri che avrebbe altrimenti rischiato di restare chiuso in soffitta. La collezione comprende testi di vari generi, dai classici ai moderni, e sarà presto disponibile in una libreria popolare del centro.
Un patrimonio culturale costruito nel tempo con passione e attenzione, che Gardini ha scelto di mettere a disposizione della comunità con spirito di condivisione Un gesto concreto a favore della cultura e della condivisione, nato dalla passione per la lettura e dal desiderio di non lasciare inutilizzato un prezioso patrimonio personale. Piero Gardini, presidente del Ferrari Club di Forlì e volto conosciuto del Magic Model, ha deciso di donare la sua vasta collezione privata composta da oltre 1500 libri, oggi alla ricerca di nuovi lettori e di realtà disposte ad accoglierli. Si tratta di una raccolta estremamente variegata: narrativa, romanzi, volumi di storia, testi scientifici e diverse enciclopedie.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Coriano ottiene 12 mila euro dal ministero della Cultura per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca
Nuovi libri nella biblioteca “La Rocca”, contributo di 12 mila euro del ministero della CulturaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Un patrimonio di cultura cerca nuovi lettori: un tesoro di 1500 libri offerto alla città; La Provincia di Padova presenta Un Patrimonio da scoprire; Lombardia, fondi per restauro edifici destinati ad attività culturali; Spazio StArt, nel cuore del centro storio un nuovo polo della cultura e della partecipazione giovanile.
Patrimonio culturale immateriale, è anche motore di sviluppoUn patrimonio diffuso che testimonia la ricchezza e la diversità culturale dell'Italia e il ruolo centrale degli strumenti - come le 'Comunità Patrimoniali' - nella sua valorizzazione, evidenziando la ... ansa.it
Catalogna, patrimonio di cultura e identitàNella cultura di una nazione, le feste popolari sono il modo per tramandare le tradizioni più sentite. La Catalogna ogni mese celebra sacro e profano in un patrimonio straordinario le cui ricorrenze ... repubblica.it
Con il ministro della Cultura Alessandro Giuli Un momento di confronto su cultura, patrimonio e valorizzazione del territorio elementi fondamentali per lo sviluppo e l’identità del nostro Piemonte facebook