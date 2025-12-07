Coriano ottiene 12 mila euro dal ministero della Cultura per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca
Il Comune di Coriano è tra i beneficiari del Fondo per l’acquisto di libri 2025–2026 promosso dal ministero della Cultura. Il contributo assegnato, pari a 12.669 euro, sarà interamente destinato al potenziamento e all’aggiornamento del patrimonio librario della biblioteca comunale. Le risorse. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
