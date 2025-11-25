Violenza contro le donne il ministro Valditara | Scuola al centro dell' educazione al rispetto
"Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e il fatto che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbia scelto proprio questa formulazione per designarla è sommamente significativo. Essa, infatti, non si limita a descrivere la terribile natura del fenomeno, ma indica anche chiaramente un obiettivo: la sua eliminazione. È un obiettivo politico, nel senso più largo e più alto della parola, un'urgenza imprescindibile per chiunque abbia a cuore il destino della polis, della convivenza civile e umana. È molto importante che non si smarrisca questo senso proattivo e imperativo della giornata di oggi: sradicare la violenza contro le donne in tutte le sue forme, dalla persecuzione fisica, alla discriminazione professionale, alla discriminazione sociale e culturale, è la precondizione per realizzare compiutamente alcuni valori cardine della nostra civiltà. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
[25.11] Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Una donna vittima di violenza sessuale deve affrontare un percorso, doloroso ma necessario: è indispensabile per lei conoscere il trauma e lasciarsi guidare da un team di speci - facebook.com Vai su Facebook
La violenza sulle #donne non è un fatto privato, non è un destino, non è un problema “di qualcun altro”. È una battaglia che riguarda tutti. E che dobbiamo affrontare con coraggio, con serietà, con fermezza. Ogni donna che vive nella paura è una sconfitta per l Vai su X
Giornata contro la violenza sulle donne, Valditara: “La scuola al centro del contrasto alla violenza di genere” - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha diffuso un messaggio sui propri canali so ... Come scrive orizzontescuola.it
Violenza sulle donne, la ministra Roccella: "Sport fondamentale per trasmettere messaggi" - L'intervento della ministra Roccella ai microfoni di LSC sulle iniziative promosse dalla Lazio per combattere la violenza sulle donne ... Si legge su laziopress.it
La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative istituzionali - Meloni: "Fenomeno intollerabile, un atto contro la libertà di tutti. Come scrive msn.com