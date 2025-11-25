"Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e il fatto che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite abbia scelto proprio questa formulazione per designarla è sommamente significativo. Essa, infatti, non si limita a descrivere la terribile natura del fenomeno, ma indica anche chiaramente un obiettivo: la sua eliminazione. È un obiettivo politico, nel senso più largo e più alto della parola, un'urgenza imprescindibile per chiunque abbia a cuore il destino della polis, della convivenza civile e umana. È molto importante che non si smarrisca questo senso proattivo e imperativo della giornata di oggi: sradicare la violenza contro le donne in tutte le sue forme, dalla persecuzione fisica, alla discriminazione professionale, alla discriminazione sociale e culturale, è la precondizione per realizzare compiutamente alcuni valori cardine della nostra civiltà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Violenza contro le donne, il ministro Valditara: "Scuola al centro dell'educazione al rispetto"