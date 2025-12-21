Il centro sportivo cambia look Arrivano i campi da pickleball

Il centro sportivo di Cesano Maderno si rinnova con l’introduzione di nuovi campi. Nel corso del prossimo anno, sarà possibile praticare il pickleball, uno sport emergente negli Stati Uniti che combina elementi del tennis e del badminton. Questa novità mira ad ampliare le opportunità di svago e attività fisica per la comunità locale. Il centro sportivo cambia look. Arrivano i campi da pickleball.

Nel prossimo anno a Cesano Maderno sbarcherà il pickleball, la versione "semplificata" del tennis che sta spopolando negli Usa. Sarà una tra le proposte disponibili nel rinnovato polo sportivo di via Martinelli, al confine con Ceriano, realizzato da Basf e Bracco in convenzione con il Comune. Le due storiche aziende chimiche che si trovano nell'area ex Acna hanno deciso di rimettere a nuovo gli impianti sportivi di loro proprietà, affidandone la gestione all' Asd Target Sport. Il progetto prevede, inizialmente, la ristrutturazione dei 2 campi da tennis in erba sintetica, che saranno adibiti anche al calcio a 5, la palazzina spogliatoi, la segreteria, il campo da calcio.

