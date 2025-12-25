Investito mentre butta la spazzatura si è costituita l'automobilista che lo ha travolto e ucciso

Si è costituita la persona che martedì 23 dicembre ha travolto e ucciso un 76enne uscito per buttare la spazzatura a Casalgrande (Reggio Emilia). Si tratta di una donna di 43 anni, fuggita senza prestare soccorso. Denunciata per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

