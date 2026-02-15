UN MONDO CHE ODIA GLI UOMINI di Giulia Crippa | recensione
Un mondo che odia gli uomini di Giulia Crippa, pubblicato da Bookabook, è un romanzo volutamente provocatorio che ribalta la realtà per esplorare le dinamiche di potere e violenza della nostra società. Trama. In un futuro distopico, alla luce della persistente e crescente incidenza di femminicidi, il governo concede alle donne il diritto di commettere i cosiddetti “OMA” (Omicidi Mensili Acconsentiti) dunque di uccidere un uomo al mese come forma di prevenzione; tuttavia, mentre la società si abitua sempre di più alla violenza, il confine tra autodifesa e abuso diventa sempre più labile. Un vero e proprio esperimento morale che pone i lettori di fronte ad una cruciale domanda: cosa accade quando l’oppressione non viene smantellata, ma soltanto invertita? Nel mondo reale, non esiste una legge che autorizzi le donne a difendersi con la stessa radicalità con cui la distopia lo immagina; esiste però una cultura che per secoli ha normalizzato il controllo, la disparità e la minimizzazione della violenza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Davos dimostra che per Trump non ci sono alternative al mondo che odia
Davos evidenzia come Donald Trump continui a rappresentare un punto di riferimento nel panorama politico mondiale, anche in un contesto globale spesso critico nei confronti degli Stati Uniti.
Sci Alpinismo, Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Courchevel. Cardona si impone tra gli uomini
Si è appena conclusa la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 a Courchevel.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un mondo che odia gli uomini; Aoko Matsuda. Racconto il mio Giappone che odia le donne; Arizona di Juan Carlos Rubio al Teatro di Documenti; The Dangers in My Heart: The Movie – Dolci ricordi riaffiorano.
Giulia Crippa presenta il romanzo Un mondo che odia gli uominiCasa editrice: bookabook Genere: Narrativa distopica Pagine: 120 Prezzo: 15,00 € Codice ISBN: 979-1255993704 Nel panorama della narrativa contemporanea, la distopia sembra rappresentare uno degli stru ... liquidarte.it
Intanto il coach del Canada, non pizza e fichi, che ha girato le arene di tutto il mondo, si complimenta con la nuova Arena Santa Giulia definendola "FENOMENALE". "STARE IN QUELL'ARENA È FANTASTICO". Ma Gianna, invece, da Vergate sul Membro, me facebook