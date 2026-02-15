Un mondo che odia gli uomini di Giulia Crippa, pubblicato da Bookabook, è un romanzo volutamente provocatorio che ribalta la realtà per esplorare le dinamiche di potere e violenza della nostra società. Trama. In un futuro distopico, alla luce della persistente e crescente incidenza di femminicidi, il governo concede alle donne il diritto di commettere i cosiddetti “OMA” (Omicidi Mensili Acconsentiti) dunque di uccidere un uomo al mese come forma di prevenzione; tuttavia, mentre la società si abitua sempre di più alla violenza, il confine tra autodifesa e abuso diventa sempre più labile. Un vero e proprio esperimento morale che pone i lettori di fronte ad una cruciale domanda: cosa accade quando l’oppressione non viene smantellata, ma soltanto invertita? Nel mondo reale, non esiste una legge che autorizzi le donne a difendersi con la stessa radicalità con cui la distopia lo immagina; esiste però una cultura che per secoli ha normalizzato il controllo, la disparità e la minimizzazione della violenza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - UN MONDO CHE ODIA GLI UOMINI di Giulia Crippa: recensione

