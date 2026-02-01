Scoppia un incendio in un appartamento a Castellamonte | un uomo intossicato in ospedale

Un incendio si è scatenato questa mattina in un appartamento di via Buffa a Castellamonte. Le fiamme hanno provocato l’intossicazione di un uomo, che ora si trova in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Un incendio si è sviluppato all'interno di un alloggio in via Buffa a Castellamonte, in provincia di Torino. Il rogo è divampato intorno all'ora di pranzo di domenica, 1° febbraio, per cause che non sono state rese al momento note, in corso le indagini. All'interno dell'appartamento si trovava un uomo che, per un'intossicazione causata dai fumi respirati, è stato soccorso da personale medico giunto a bordo di un'ambulanza del 118 e trasferito in ospedale a Ivrea. Per le operazioni di spegnimento sono accorsi i vigili del fuoco delle stazioni di Castellamonte e Cuorgnè.

