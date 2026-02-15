Un cuore artificiale per salvare il piccolo Tommaso il danno tenuto segreto per un mese La madre e la scoperta dopo la Tac | come sta il bambino

Tommaso, il bambino di Nola, ha subito un intervento al Monaldi di Napoli dopo che il trapianto di cuore era fallito il 23 dicembre, e ora un cuore artificiale potrebbe salvarlo. La madre ha scoperto il problema solo dopo aver visto i risultati della Tac, che avevano rivelato il danno nascosto da un mese. Nel frattempo, si cerca una soluzione alternativa, e Milano potrebbe offrire un cuore artificiale come opzione.

Una possibile alternativa per il bambino di Nola, ricoverato al Monaldi di Napoli dopo il trapianto fallito del 23 dicembre, potrebbe arrivare da Milano. Come riporta Il Messaggero, l’ipotesi è quella di un cuore meccanico, un dispositivo artificiale capace di sostituire temporaneamente la funzione cardiaca e offrire più tempo rispetto all’Ecmo, il macchinario che attualmente tiene in vita il piccolo e che non potrà essere utilizzato ancora a lungo. A muovere i primi contatti è stato Giovanni Gravili, fondatore dell’associazione «Nodi d’Amore», che ha messo in collegamento la famiglia con un trapiantologo del Niguarda, l’unico specialista in cuore meccanico in Italia per pazienti adulti.🔗 Leggi su Open.online Ore di ansia per il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, il legale della famiglia: «Il piccolo Tommaso non può più essere sottoposto al trapianto». Ma la madre non smette di sperare Il bambino Tommaso, vittima di un cuore danneggiato durante il trasporto, si trova in grave condizione e il suo legale ha dichiarato che non può più essere sottoposto al trapianto. “Ho tenuto il segreto per trent’anni”. Valentino, la scoperta solo dopo il funerale. C’era anche lei: chi è Sarah Dopo trent’anni, è stata rivelata una scoperta sorprendente a proposito di Valentino Garavani, emersa solo dopo il suo funerale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Trapianto cuore danneggiato: 4 ore di autonomia e il dramma del Monaldi; Un cuore artificiale per salvare il piccolo Tommaso, il danno tenuto segreto per un mese. La madre e la scoperta dopo la Tac: come sta il bambino; Bimbo con il cuore bruciato, c'è un'ultima speranza: un organo artificiale. Tecnicamente è possibile; I trapianti di cuore pediatrici sono interventi rari, in Italia se ne fanno trenta l’anno. Un cuore artificiale per salvare il piccolo Tommaso, il danno tenuto segreto per un mese. La madre e la scoperta dopo la Tac: come sta il bambinoDall'ospedale NIguarda aspetterebbero solo una richiesta formale per avviare la pratica. Un organo meccanico darebbe tempo al bambino di due anni, di nuovo in attesa di un nuovo cuore. I sospetti sul ... open.online Tommaso, si apre la pista del cuore artificiale: contatti con Niguarda per guadagnare 60 giorniL’associazione I nodi d’amori attiva un confronto con il Monaldi e con il professor Claudio Franco Russo del Niguarda: ipotesi impianto temporaneo per mantenere in vita il piccolo in attesa di un do ... ilgazzettinovesuviano.com Patrizia continua a lottare per Tommaso. "È un guerriero, arriverà un cuore e lo porterò a casa". Tutto il Paese segue con il fiato sospeso la storia del bambino con il cuore di ghiaccio ricoverato al Monaldi di Napoli facebook Dopo un primo trapianto andato male, il piccolo Tommaso è di nuovo in lista d’attesa per un cuore compatibile anche se, secondo i medici del Bambino Gesù, il tempo è scaduto x.com